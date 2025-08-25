Solo 2 de 7 hidrantes en Morelia funcionan; OOAPAS anuncia rehabilitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital se cuenta con siete hidrantes destinados a que los bomberos puedan conectar directamente sus mangueras o abastecer sus pipas utilizadas en el combate contra incendios, destacó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Durante una entrevista, el director señaló que además se cuenta con 40 garzas situadas en diferentes puntos de la ciudad, donde los bomberos también pueden abastecer de agua sus pipas. No obstante, respecto a los hidrantes, reconoció que de los siete, únicamente dos funcionan de manera permanente, por lo que se prevén trabajos de rehabilitación en estas tomas de agua.

“Actualmente hay 7 hidrantes; de esos, de manera permanente hay dos funcionando, en la Plaza de los Tres Poderes y en El Ancla (…)”, subrayó Torres Ramírez, a la par de comentar que ya existe un compromiso con la corporación de Bomberos de Morelia para realizar los trabajos necesarios y que la totalidad de los hidrantes operen al 100 %.

En este sentido, el director precisó que lo que se requiere son labores de mantenimiento, además de garantizar un flujo hídrico constante en las zonas donde se ubican este tipo de tomas, con el fin de que no se presenten problemas de presión en el servicio de agua que necesitan las mangueras.

Para finalizar, sobre el abastecimiento de las pipas de los bomberos, Torres Ramírez comentó que se les proporciona el recurso requerido, y que algunas cuentan con capacidad de 10 mil litros, mientras que otras, de menor tamaño, pueden transportar entre tres y seis mil litros.

