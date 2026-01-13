Solo 15% de los morelianos paga el predial en línea; adultos mayores prefieren caja

Aunado a esto, Ruiz Valencia indicó que en Morelia se cuenta con 55 cajas distribuidas en toda la ciudad y que, en promedio, cada cajero emite alrededor de 300 recibos diarios.

En este sentido, se le cuestionó sobre la respuesta que ha tenido el pago del impuesto predial en línea, pues en días pasados se podía ver que las filas para este pago tenían bastante afluencia.

Al respecto, señaló que todavía son pocos los contribuyentes que utilizan esta opción y explicó que, entre los factores, en muchos casos son personas adultas mayores quienes realizan este pago y prefieren hacerlo de manera presencial para cerciorarse de que el trámite se efectúe correctamente.

“También queremos darle fuerza al pago en línea, pueden ingresar a la página del Ayuntamiento de Morelia en el apartado de trámites, y solo piden dos datos: predio y propietario. Posteriormente, la misma página despliega los bancos participantes para realizar este pago en línea (…)”, indicó.

Aunado a ello, la directora recalcó que esta modalidad de pago es completamente segura, al realizarse a través de la página oficial del Ayuntamiento de Morelia, y el comprobante —señaló— se les envía directamente al correo electrónico del contribuyente.

Finalmente, Ruiz Valencia señaló que los más de 20 módulos presenciales para el pago del predial continuarán operando tanto en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) como en distintas sedes adicionales, entre ellas el OOAPAS, la Clínica Municipal Poniente, la plaza de Relaciones Exteriores, el Panteón Municipal, el IMCUFIDE, Plaza San Francisco, entre otros puntos.

rmr