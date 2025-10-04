Solicitud de reconocimiento para los cuerpos de bomberos ya está en comisiones: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solicitud para que el presidente municipal de Morelia sea el conducto a través del cual se dirija al Congreso la solicitud para reconocer a los cuerpos de bomberos ya fue turnada a comisiones, compartió Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

Respecto a esta iniciativa, que fue dada a conocer por el coordinador el pasado Día Nacional de Protección Civil, Lara Medina indicó en entrevista que ya se han tenido avances en los procesos correspondientes para que sea abordada por la comuna moreliana.

En este sentido, resaltó que, al encontrarse en comisiones, es posible que próximamente pueda discutirse en sesión de Cabildo.

Añadió que tal y como se explicó el pasado viernes 19 de septiembre, lo que se busca es que la administración municipal funja como conducto para que, ante el Congreso del Estado, se reconozca formalmente el carácter esencial de los cuerpos de salvaguarda y seguridad, es decir, las coordinaciones de Protección Civil, Bomberos y Rescate.

“La importancia de este reconocimiento es llevar a estas coordinaciones al nivel de las fuerzas armadas, en el que tengan un reconocimiento en el marco de la ley máxima del estado y, consecuentemente, hacia abajo, para su reconocimiento en condiciones de trabajo, ingreso y equipamiento (…)”, precisó.

Subrayó además, que con esto se podría concretar una homologación de beneficios para todo el personal. Y así contar con mejores condiciones para continuar atendido los reportes que se registran prácticamente todos los días.

Cabe resaltar, que otros aspectos que se dieron a conocer en el acto conmemorativo por el Día Nacional de Protección Civil, es que en dicha solicitud también se contempla el reconocimiento en la Constitución del derecho de toda persona en Michoacán a recibir auxilio y protección frente a riesgos, emergencias o desastres; así como la realización y uso obligatorio del Atlas de Riesgos en todos los municipios o en su caso, de las metodologías internacionales para identificar amenazas.

BCT