Sofocan incendio en lote baldío de Morelia; no hubo riesgos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán atendió el reporte de un incendio registrado en un lote baldío con arbolado, ubicado en la colonia Jardín de los Tulipanes, al norte de la capital michoacana.

De acuerdo con la información difundida a través de redes sociales, el fuego fue controlado de manera oportuna con el objetivo de evitar riesgos a la población y prevenir afectaciones mayores a la vegetación cercana.