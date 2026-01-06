Sofocan incendio en lote baldío de Morelia; no hubo riesgos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de atendió el reporte de un incendio registrado en un lote baldío con arbolado, ubicado en la colonia Jardín de los Tulipanes, al norte de la capital michoacana.
De acuerdo con la información difundida a través de redes sociales, el fuego fue controlado de manera oportuna con el objetivo de evitar riesgos a la población y prevenir afectaciones mayores a la vegetación cercana.
La dependencia estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar acciones que puedan provocar incendios, como la quema de basura o pastizales.
Asimismo, recordó la importancia de no arrojar colillas de cigarro en zonas secas y de reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 9-1-1.
SHA