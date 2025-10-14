"Sobriedad, me estás matando”: comedia negra y adicción se toman el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raffi ha vivido 17 años entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación. Cuando por fin lo expulsan de su última estancia, su madre lo corre de casa. Sin otra alternativa, busca refugio con Trino, su único amigo; al enterarse de que su amor platónico de la secundaria, Inés, acaba de divorciarse, decide darlo todo para conquistarla. Esa es la trama central de "Sobriedad, me estás matando", la ópera prima de Raúl Campos, que fue presentada durante una rueda de prensa previa a su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El filme participa dentro de la Competencia de Largometraje Mexicano y forma parte de la selección de cine independiente nacional que el festival impulsa este año. Durante la presentación estuvieron presentes Maya Zapata, Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla y parte del equipo creativo de la producción.