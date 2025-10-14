"Sobriedad, me estás matando”: comedia negra y adicción se toman el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raffi ha vivido 17 años entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación. Cuando por fin lo expulsan de su última estancia, su madre lo corre de casa. Sin otra alternativa, busca refugio con Trino, su único amigo; al enterarse de que su amor platónico de la secundaria, Inés, acaba de divorciarse, decide darlo todo para conquistarla. Esa es la trama central de "Sobriedad, me estás matando", la ópera prima de Raúl Campos, que fue presentada durante una rueda de prensa previa a su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
El filme participa dentro de la Competencia de Largometraje Mexicano y forma parte de la selección de cine independiente nacional que el festival impulsa este año. Durante la presentación estuvieron presentes Maya Zapata, Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla y parte del equipo creativo de la producción.
La película combina el humor negro con un retrato humano sobre la adicción, la frustración existencial y las expectativas sociales que acompañan a la madurez. Lejos de idealizar o moralizar, el relato busca mostrar la vulnerabilidad emocional de un hombre que intenta recomponer su vida en medio del desencanto y la imposibilidad de pertenecer.
En la conferencia se destacó que el guion fue coescrito por Raúl Campos, Octavio Hinojosa y Félix de Valdivia, y que la película surgió de una inquietud generacional por retratar a personajes masculinos que enfrentan sus carencias emocionales sin heroicidad ni redención. La dirección de Campos privilegia la naturalidad de las actuaciones y una puesta en escena que equilibra la ironía con la melancolía.
"Sobriedad, me estás matando" ha comenzado su recorrido internacional tras ser seleccionada para los festivales de Varsovia y Hof, lo que refuerza la presencia del cine mexicano independiente en circuitos europeos. Con una duración de 109 minutos, la cinta cuenta también con las actuaciones de Hugo Catalán, Mónica Dionne y Hugo Stiglitz.
El proyecto ha despertado interés por su tono ácido y su manera de representar la crisis masculina contemporánea, un tema poco abordado en la ficción mexicana. Con su estreno en Morelia, Sobriedad, me estás matando se presenta como una comedia negra sobre el fracaso, la identidad y las segundas oportunidades, en un registro donde la risa convive con la desolación.
mrh