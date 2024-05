Sobrevuelo de drones permitiría contabilizar las casas abandonadas en Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para Salvador Chacón Piñón, arquitecto perito de Monumentos del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Michoacán, se requiere hacer una inspección aérea con drones para ver la totalidad de las manzanas del Centro Histórico y determinar la cantidad exacta de casas abandonadas o deshabitadas.

Luego de comentar que es “muy difícil tener con certeza un número” que dé cuenta del total de éstas, pero podría superar las 35, afirmó que en el aspecto visual “a lo mejor podemos decir que está afectada una casa y resulta que la finca por dentro está bien o al revés, que no hay nada o ya está colapsada”.

El funcionario federal dijo que hay inmuebles que en apariencia en la fachada pueden estar bien, pero el interior está colapsado.

Refirió que en el tema de inmuebles abandonados hay diferentes situaciones que hacen que llegue ese momento, una, es por fallecimiento de los propietarios; otra es por el desplazamiento a otra ciudad o a otro sitio de los habitantes por lo que se queda como una propiedad en desuso.

Lo anterior genera un deterioro de los inmuebles y el mismo abandono genera una degradación en los materiales por la falta de mantenimiento.

Comentó que los inmuebles históricos, que superan, en algunos casos, los 400 años, incluso resisten más que una casa recién construida, pues tienen una vida útil de 50 años.

Explicó que como son inmuebles de propiedad particular, no pertenecen a ningún gobierno, “el responsable de la conservación de ellos es de cada particular”, pero en ocasiones las nuevas generaciones no se hacen cargo de los mismos, a veces porque es costoso.

“Desgraciadamente mucha gente cree que por dejarlas caer o que se destruyan van a poder hacer obra nueva, (pero) eso nunca va a suceder, no puede ser, tendría que hacerse la reconstrucción total del edificio y conservar su distribución de acuerdo con sus características”.

Agregó que en colaboración con la Coordinación de Protección Civil se realizaron dictámenes, pero aunque se señale que debe demolerse, se les comenta que los inmuebles históricos no se pueden demoler, “hay inmuebles que presentan un riesgo de colapso, pero si yo lo desmonto la parte que representa un riesgo, permanecen los vestigios de los muros y no necesito borrarlo”.

Además, se deben generar acciones para contener o minimizar ese riesgo; sin embargo, al ser propiedad particular se debe intervenir con PC, pero “es muy diferente a indicar la demolición del inmueble”.

