Sistema de videovigilancia de Morelia está cambiando la composición del sistema penal en la ciudad: Cussi

Por otro lado, señaló que hasta el momento no han tenido registro de incidentes de las cámaras en la vía pública, es decir, no han sido vandalizadas y tampoco han sufrido desperfectos. "Afortunadamente no hemos tenido un solo incidente ni por accidente ni vandalizadas y vaya que están señalizadas. Afortunadamente han sido respetadas, estamos constantemente revisando, reprogramando estas cámaras también tienen la bondad de cambiarse de lugar conforme se va necesitando. Ha sido un tema positivo", apuntó Cussi.

Finalmente, el comisionado no descartó seguir impulsando la instalación de más cámaras, sin embargo, resaltó la importancia de primero continuar reforzando el C4 ya que la instalación de las mismas requiere de mayores demandas tecnológicas y, en ocasiones, el presupuesto llega a ser una limitante.

rmr