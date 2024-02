Sistema de videovigilancia de Morelia abona a la veracidad, transparencia y rendición de cuentas: Cussi

Por ello, señaló, que desde hace un año se evidenció el actuar de algunos elementos de la Guardia Civil, se entregaron las quejas y, sin embargo, se señaló de politizar el tema, ahora, dijo, es lamentable lo ocurrido en el caso de Saúl.

"Lamentablemente hoy nos encontramos en una circunstancia en donde un joven pierde la vida, deja a un niño pequeño, nos lastima a todos, se venía diciendo, desde hace un año, sin afán, se acusó de politizar los temas. Se entregaron las denuncias, se entregaron las quejas. Pasó el video de la Soterraña, no se escarmentó, se siguió con esa línea de politizar, y hoy todo el mundo lamentamos, como padre de familia te lo digo, pensar que mi hijo pudiera haber sido víctima de un incidente de este tipo, no lo tolerará, estamos en un momento de definición, de tratar de ser valientes para no poner en riesgo a los ciudadanos", dijo.

Por otro lado, enfatizó el trabajo que desde la corporación municipal se ha venido haciendo para dignificar el trabajo de los policías, quienes durante muchos años fueron minimizados e incluso se encontraban en lo culturalmente más bajo, el ser policía, señaló, significada encontrar un trabajo cuando ya no había más opciones laborales.

"Todo este trabajo implica ganar legitimidad, credibilidad, es estar supervisando, equivocándose, revisando minuto a minuto, me parece que en muchos lados no se quiere hacer esa chamba, una chamba complicada, estar arrastrando el lápiz, de generar cultura, de capacitar, de formar, de dirigir, involucrar, cambiar, hacer cultura y eso me parece que hoy es contracultural, contra un escenario de emergencia, de reacción cuando se pretende dar resultados solamente llamativos, por encima y eso no funciona", expresó.

González Cussi señaló que se valorará el continuar aumentando el número de cámaras, luego de que han servido para esclarecer y abonar en diversos casos, desde robos, accidentes y desarticulaciones de bandas de ladrones, entre otros; además de que la percepción de la seguridad, sobre todo en las mujeres, también mejoró, al sentirse más seguras sabiendo que hay vigilancia en las calles.

"Estaremos valorando la posibilidad de ir poniendo más cámaras, de crecer esta red de 5 mil 500 cámaras y que nos están permitiendo conectar, dialogar, de manera más precisa al momento de cuidar a los morelianos", culminó.

rmr