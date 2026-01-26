Sistema de transporte masivo, la propuesta para atender demanda en el poniente de Morelia: ITEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana requiere de un gran proyecto de transporte público que permita atender la demanda de atención en la zona poniente de la ciudad; la estrategia de modernización que se implementó en semanas pasadas en Uruapan podría concretarse en la capital de la cantera rosa.
MIMORELIA.COM platicó con la titular del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, donde dejó en claro que los temas políticos quedan fuera del proyecto y hoy se plantea un proyecto técnico que permitirá no solo atender la demanda del transporte público, sino desahogar los tiempos de traslado en la zona poniente, es decir, los fraccionamientos y colonias que se ubican más allá del distribuidor vial de salida a Quiroga hasta el monumento de Lázaro Cárdenas.
Además, señaló, se complementarán con las obras que hoy se están haciendo del segundo anillo periférico, mejor conocido como el nuevo libramiento de Morelia, y el teleférico, inclusive del proyecto considerado para el Metrobús, que a la fecha se desconoce cuándo se podrá concretar.
"En Villas del Pedregal hemos hecho estudios específicos, se ha profundizado mucho en la problemática, pero no solo es Villas del Pedregal, es más bien la zona poniente. La realidad es que la densidad poblacional y el crecimiento que tuvo la zona de la ciudad nos indica que desde hace diez años, la necesidad de cubrir de manera adecuada y segura el servicio de transporte público tiene que ver con la instalación e infraestructura de un servicio de transporte público", refirió.
En ese tenor, refirió que para la zona poniente es necesario el confinamiento de un carril, contar con infraestructura de cruces peatonales, bahías de ascenso y descenso, además de señalética adecuada, toda vez que se requiere meter unidades de mayor capacidad, toda vez que las actuales son insuficientes ante la demanda de los usuarios.
Para Villas del Pedregal, dejó en claro que no hay el interés de que nuevas rutas se implementen y las supuestas pruebas que se hicieron, comentó, no fueron por parte del Instituto.
"Montar otra ruta sobre las mismas rutas no traería una solución", refirió al precisar que si se llegan a meter más rutas para aquella zona, desde el inicio estarían llenas y no atendería la demanda de atención.
Huerta Moctezuma consideró que el sistema de transporte masivo es sustancial para atender la demanda que hoy se tiene en el poniente, tal y como se ha implementado en últimas semanas en Uruapan, donde hay nuevas unidades del transporte público y donde los concesionarios han tenido que hacer el cambio, las cuales, además de ser amplias, cuentan con un sistema de seguridad conectado al C5 Michoacán, entre otras funciones de modernización como el prepago.
Con esto, aseguró que en Morelia hay las condiciones para concretar el sistema de transporte masivo, toda vez que consideró que el trazo y la sección vial no es complejo, toda vez que hay obras complementarias que fortalecerán el tema a través del segundo anillo periférico de Morelia, el teleférico, la nueva avenida de Villas del Pedregal hasta Nicolás Obispo, hasta el Metrobús que se tiene, lo que permitirá no solo redireccionar la carga vial.
rmr