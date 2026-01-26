Sistema de transporte masivo, la propuesta para atender demanda en el poniente de Morelia: ITEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana requiere de un gran proyecto de transporte público que permita atender la demanda de atención en la zona poniente de la ciudad; la estrategia de modernización que se implementó en semanas pasadas en Uruapan podría concretarse en la capital de la cantera rosa.

MIMORELIA.COM platicó con la titular del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, donde dejó en claro que los temas políticos quedan fuera del proyecto y hoy se plantea un proyecto técnico que permitirá no solo atender la demanda del transporte público, sino desahogar los tiempos de traslado en la zona poniente, es decir, los fraccionamientos y colonias que se ubican más allá del distribuidor vial de salida a Quiroga hasta el monumento de Lázaro Cárdenas.

Además, señaló, se complementarán con las obras que hoy se están haciendo del segundo anillo periférico, mejor conocido como el nuevo libramiento de Morelia, y el teleférico, inclusive del proyecto considerado para el Metrobús, que a la fecha se desconoce cuándo se podrá concretar.

"En Villas del Pedregal hemos hecho estudios específicos, se ha profundizado mucho en la problemática, pero no solo es Villas del Pedregal, es más bien la zona poniente. La realidad es que la densidad poblacional y el crecimiento que tuvo la zona de la ciudad nos indica que desde hace diez años, la necesidad de cubrir de manera adecuada y segura el servicio de transporte público tiene que ver con la instalación e infraestructura de un servicio de transporte público", refirió.