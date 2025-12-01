Sindicatos de salud bloquean avenida Ventura Puente; denuncian incumplimiento de escalafón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Manifestantes pertenecientes a tres sindicatos del sector salud mantienen este lunes un bloqueo en una de las intersecciones más importantes de Morelia, específicamente entre la avenida Acueducto y la avenida Ventura Puente.
Los inconformes, que incluyen personal médico, enfermeras y administrativos de diversas jurisdicciones, señalan un incumplimiento a los acuerdos pactados con el secretario de Salud, Elías Ibarra, tras una reunión el pasado 14 de octubre. El acuerdo principal versaba sobre la realización de un escalafón laboral conforme a los lineamientos, el cual, según los manifestantes, ha sido manipulado para beneficiar a allegados.
Pablo Figueroa Martínez, secretario general del Sindicato de Médicos y Enfermeras (SIMETRA), denunció que, además de los atropellos en el escalafón, existe una gran incertidumbre respecto a la transferencia de personal al IND-Bienestar.
Figueroa Martínez enfatizó la gravedad de la situación laboral de muchos empleados:
"Hemos visto que hay todavía más de 3 mil 500 trabajadores que se siguen considerando trabajadores de contrato, con una antigüedad de más de 18 años con esta modalidad de contrato. Entonces queremos que nos den ya certeza laboral para que nosotros sin problema podamos transferir".
Los sindicatos, que también incluyen al Sindicato Lázaro Cárdenas y al Sindicato Nacional de Salud, exigen certeza laboral y el respeto a los lugares que han quedado desocupados en los últimos tres años, los cuales, afirman, están siendo ocupados por personas no elegibles bajo los acuerdos previos.
rmr