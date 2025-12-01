Sindicatos de salud bloquean avenida Ventura Puente; denuncian incumplimiento de escalafón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Manifestantes pertenecientes a tres sindicatos del sector salud mantienen este lunes un bloqueo en una de las intersecciones más importantes de Morelia, específicamente entre la avenida Acueducto y la avenida Ventura Puente.

Los inconformes, que incluyen personal médico, enfermeras y administrativos de diversas jurisdicciones, señalan un incumplimiento a los acuerdos pactados con el secretario de Salud, Elías Ibarra, tras una reunión el pasado 14 de octubre. El acuerdo principal versaba sobre la realización de un escalafón laboral conforme a los lineamientos, el cual, según los manifestantes, ha sido manipulado para beneficiar a allegados.

Pablo Figueroa Martínez, secretario general del Sindicato de Médicos y Enfermeras (SIMETRA), denunció que, además de los atropellos en el escalafón, existe una gran incertidumbre respecto a la transferencia de personal al IND-Bienestar.