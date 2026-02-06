Sindicato de Apatzingán pide a Claudia Sheinbaum mediar en conflicto laboral; destacan despidos injustificados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán (Suesma) se manifiestan desde las primeras horas de este día en las inmediaciones de la XXI Zona Militar, donde solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para mediar con las autoridades municipales ante presuntos despidos injustificados de trabajadores sindicalizados.

Las y los manifestantes arribaron alrededor de las 5:00 de la mañana y señalaron que personal de la Federación salió a recibir el pliego petitorio del sindicato, el cual ya fue turnado para su seguimiento mediante un folio asignado.

Al respecto, Oscar González, secretario general del Suesma destacó en entrevista que solicitan la intervención de la mandataria federal, particularmente por la problemática que ya han hecho pública desde hace algunas semanas.

"Debido a los despidos injustificados que se han cometido en contra de nuestros compañeros, aunado a ello, las amenazas que han hecho en contra de los compañeros, puesto que les comentan que si no renuncian a su sindicato, serán despedidos. La amenaza más frecuente es que tienen en la lista a 138 compañeros por despedir, y que para salvarlos les indican que renuncien al sindicato de Suesma para poder salvar su trabajo (...)", recalcó.

En este tenor, el secretario recalcó que en Apatzingán únicamente llevan a cabo una manifestación a las afueras del Ayuntamiento, pues aseveró que cada trabajador continúa realizando sus labores.

Para culminar, Oscar González recalcó que por parte del Suesma están abiertos al diálogo, y ahora que pudieron direccionar el pliego petitorio se espera llegar a un acuerdo mutuo para salvaguardar el trabajo y derechos de las y los agremiados.

BCT