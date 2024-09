¿Sin trabajo? Habrá Feria del Empleo en IMSS de la Madero, con casi 500 vacantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Yunuén Mejía Bejar, hizo un llamado a todas las personas que se encuentran en búsqueda de un empleo a cuidar que las empresas que los contraten les brinden las prestaciones que marca la ley.

Lo anterior luego de dar a conocer que este jueves, 26 de septiembre, se realizará una Feria del Empleo en la explanada del IMSS, que se ubica en la avenida Francisco I. Madero, en la que se ofertarán cerca de 500 vacantes, todas conforme lo que marca la ley.

En entrevista con Marco Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 1015.1 de FM, detalló que esta feria tendrá un horario de 9:00 a 14:00 horas y contará con vacantes para todo tipo de personas, con sueldos que van de los 8 mil a los 20 mil pesos mensuales.

En ese sentido, recomendó a las y los interesados a llevar varios formatos de solicitudes de empleo y varias copias del curriculum vitae para poder aplicar en varias opciones, así como ir preparados con algún lapicero.

“Es muy importante dar a conocer que las vacantes que nosotros ofertamos son vacantes de empleo formal, que cuentan con todas las disposiciones y con las condiciones generales de trabajo que marca la Ley Federal del Trabajo; si van a buscar empleo en otro lugar, aunque no sea en la Feria Estatal del Empleo, les recomendamos mucho a las personas que nos escuchan que no se contraten en ningún lugar si no les dan las prestaciones de Ley, porque de esta forma garantizan estar protegidas no solamente en su integridad física, además están haciendo el patrimonio para su vida a través de una jubilación”, señaló.

Son alrededor de 50 las empresas que estarán participando en la feria este jueves y entre las vacantes que se ofertan están la de asesor telefónico bilingüe, contador público, gerente operativo, almacenista, operador de tractocamión y herrero, entre otros.

El IMSS se ubica en avenida Francisco I. Madero poniente #1200, en el Centro Histórico de Morelia.