Sin riesgo el desfogue de la presa de Cointzio: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El desfogue de la presa de Cointzio no representa riesgo para la población, aseguró el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez.

De acuerdo al reporte proporcionado por el organismo a los medios de comunicación, el Río Grande se reporta con el 40 por ciento de su capacidad, mientras que el Río Chiquito esta al 30 por ciento y, el rren Itzícuaro en un 60 por ciento con bombeo permanente.

Indicó que el único espacio con afectación por el desfogue es el Río Grande, lo cual no representa ningún riesgo para la población.

“El cuerpo se comporta bien por el trabajo preventivo que se hizo de limpieza, hay buena velocidad lo que ayuda a que corra y fluya el agua”, detallo.

Pidió a la población estar pendiente de los informes que de el Organismo Operador ante los trabajos que se realizan.

RYE