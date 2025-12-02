Sin reportes de “cristalazos” en festejos guadalupanos; reforzarán vigilancia en la zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento no se han tenido reportes por cristalazos en las inmediaciones del Templo de San Diego, donde se efectúan los festejos guadalupanos. No obstante, se recuerda a la población evitar dejar artículos de valor dentro de los vehículos estacionados cerca de la zona, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado detalló que el operativo de seguridad en la zona, que comprende la Calzada de San Agustín, el Jardín Morelos, la avenida Tata Vasco y calles aledañas, se mantiene con 25 agentes. Pero añadió, que en los próximos días se incrementará la presencia policial.

En este tenor, indicó que en los recorridos no han observado este tipo de problemática, además de que la población tampoco ha direccionado reportes sobre “cristalazos” ante la corporación.

“Si detectan alguna persona sospechosa merodeando sus vehículos es importante que de inmediato se reporte, la zona se mantiene con presencia policial, por lo que pueden acercarse a cualquiera de los oficiales (…)”, expresó.

Por consiguiente, Alarcón Olmedo señaló que, de ser víctimas de este delito, es de suma importancia que se realice el reporte correspondiente para brindar el seguimiento adecuado.

Al respecto, la prensa pidió al comisionado algunas recomendaciones para la población ante esta problemática.

En este tenor, el comisionado indicó que por parte de la corporación se mantiene la presencia policial y el operativo de seguridad; sin embargo, precisó que lo principal es evitar dejar cosas de valor o llamativas a la vista dentro de las unidades.

El comisionado señaló que en los próximos días incrementará la presencia policial, con el objetivo de que el 11 de diciembre -día en el que se registra la mayor afluencia-, se tengan cerca de 250 elementos desplegados.

Para culminar, Alarcón Olmedo detalló que en los festejos guadalupanos han llegado a registrarse hasta 150 mil personas en el transcurso del 11 de diciembre, quienes acuden rumbo al Santuario de Guadalupe.

BCT