¿Sin planes para este fin? Cocineras tradicionales y mezcaleros te esperan en Morelia en Boca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los sabores y saberes de la cocina tradicional de Michoacán ya se encuentran en el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México “Morelia en Boca” 2025, que se desarrolla en Palacio Clavijero del 3 al 5 de octubre.

Con la presencia de maestras cocineras tradicionales, cocineras tradicionales y mezcaleros michoacanos, este festival que celebra a la gastronomía y a la cultura líquida nacional, entrega la oportunidad de encontrar en un mismo lugar la riqueza de los platillos del estado y del país, comentó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).