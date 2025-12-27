¿Sin plan para el sábado? Morelia tendrá talleres, postres y magia navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 27 de diciembre, el Palacio Municipal de Morelia se convertirá en un espacio lleno de creatividad y espíritu navideño con la jornada de actividades “Palacio Mágico”, organizada por el DIF Morelia y la Secretaría de Cultura local.

El evento contará con una variedad de talleres gratuitos, dirigidos principalmente a niñas, niños y familias, donde podrán elaborar coronas, piezas de barro navideñas, grabados, decoración de velas y pintura infantil, en horarios de 11:00 a 14:00 horas.

Por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas, se impartirán más talleres como creación de pulseras, figuras navideñas y más sesiones de decoración de velas.

Durante toda la jornada (de 11:00 a 19:00 horas), las y los asistentes podrán disfrutar de una barra de alimentos, bebidas y postres, en un ambiente familiar y seguro, con entrada completamente gratuita.

Este evento forma parte del cierre de actividades navideñas en el centro histórico de la capital michoacana, y busca fomentar la convivencia, el arte y la participación social durante el receso decembrino.