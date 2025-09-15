¿Sin plan? Mañana sí abre el Zoo de Morelia con horario especial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia anunció que este martes 16 de septiembre, con motivo del puente por las Fiestas Patrias, abrirá sus puertas en horario especial de 10:00 a 18:00 horas.

A través de sus redes sociales, Zoo Morelia invitó a las familias morelianas y visitantes a aprovechar el descanso para recorrer sus instalaciones, aprender sobre sus ejemplares y disfrutar de los distintos atractivos que ofrece.

"¡Aprovecha el puente y lánzate a ZooMorelia! Conoce y aprende todo sobre nuestros increíbles ejemplares", compartió el recinto en un mensaje de invitación.

El parque, uno de los espacios recreativos más tradicionales de la capital michoacana, recordó que durante la jornada estará disponible la atención en todas sus áreas para que los asistentes vivan una experiencia segura y educativa.