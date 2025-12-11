¿Sin plan el domingo? Lánzate a la posada en el Boulevard García de León de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 14 de diciembre, el DIF Morelia invita a todas las familias morelianas a participar en la posada navideña Noche de Paz, que se llevará a cabo en el Parque Lineal del Boulevard García de León a partir de las 18:00 horas.
A través de redes sociales, la presidenta honoraria del DIF municipal, Paola Delgadillo, compartió: “🎊 Te esperamos este domingo en el Boulevard para juntos celebrar en familia nuestras tradiciones. En Navidad, #MoreliaBrillaMás ✨🌳”.
El evento busca fortalecer la convivencia social, rescatar las tradiciones decembrinas y ofrecer un espacio de paz y alegría previo a las fiestas navideñas. La actividad forma parte de la campaña “Construyendo Paz”, impulsada por el DIF Morelia.
Se espera que durante la posada haya actividades para niñas y niños, música, luces navideñas y momentos para compartir en familia, todo en un ambiente seguro y gratuito.
SHA