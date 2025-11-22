Sin permisos ni dictamen de PC, organizadores de eventos pueden ser multados por usar pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las multas para los organizadores de eventos que utilicen pirotecnia sin los permisos correspondientes ascienden de cuatro a ocho mil pesos, destacó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario señaló que para hacer uso de este tipo de artefactos en cualquier evento masivo es necesario tramitar el permiso ante la Secretaría del Ayuntamiento.

“En caso de pedir un permiso también se les pide un dictámen de Protección Civil, presencia de ambulancias. En este tema, hay la posibilidad de solicitar el permiso, siempre y cuando se acrediten condiciones de seguridad, y la inspección correspondiente para que se desarrolle el evento (...)”, expresó.

Como ejemplo, Benítez Silva mencionó el encendido de la Catedral de Morelia, el cual está regulado y cuenta con presencia de Protección Civil y Policía Morelia para garantizar las condiciones de seguridad de las y los asistentes.

En este tenor, el secretario indicó que, particularmente en el caso de algunas fiestas patronales en colonias y otras festividades religiosas, incluidas las peregrinaciones, no está autorizado el uso de pirotecnia. Por ello, aseveró que la ciudadanía puede denunciar estas acciones y los organizadores podrían ser acreedores a una multa.

Cuestionado sobre este tipo de sanciones, comentó que hasta el momento no se han recibido denuncias formales. No obstante, estimó que el monto de la multa por utilizar estos artefactos sin los permisos podría variar, pero rondaría entre los cuatro y ocho mil pesos.

En el caso de los peregrinos, indicó que reforzarán la presencia de autoridades durante los recorridos, y añadió que en este tema deberán fortalecer la coordinación con la Iglesia para así tener el debido cuidado entre las partes involucradas.

BCT