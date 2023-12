Sin permisos, continúa venta de pirotecnia en Morelia

Por otra parte, recordó que la autoridad municipal no puede retirar este tipo de mercancía; "procede el retiro de la mercancía por parte de Sedena, nosotros no podemos retirar ese tipo de mercancía, lo que hacemos es notificar y pedir que no esté en la venta", dijo.

Aclaró que ningún establecimiento tiene permiso para vender y "procede la clausura" en caso de ser local, de lo contrario, es el decomiso de la mercancía por parte de Sedena, si es en algún espacio ambulante.

rmr