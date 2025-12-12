Sin lluvias y con clima estable, así transcurren las peregrinaciones guadalupanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 12 de diciembre, fecha en la que miles de personas salen a las calles para participar en las tradicionales peregrinaciones guadalupanas, la capital michoacana amaneció con cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca de 16 grados Celsius.

Durante el resto del día se espera que las condiciones se mantengan estables, con presencia de nubes intermitentes pero sin probabilidad de lluvia. La temperatura alcanzará su punto más alto por la tarde, con una máxima estimada de 23°C, lo que representa un clima ideal para quienes caminan, corren o acompañan los recorridos religiosos por calles y avenidas de la ciudad.

Por la noche, cuando muchos fieles regresan a casa o culminan las celebraciones, el termómetro descenderá nuevamente a unos 16°C, acompañado de cielo con nubes y claros. Aunque el ambiente será fresco, no se prevén cambios bruscos ni precipitaciones.

Los vientos serán suaves, con dirección norte y una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora, por lo que no representan mayor afectación, aunque sí podrían intensificar la sensación de frescura en zonas abiertas.

Recomendaciones para peregrinos y asistentes:

Usar ropa ligera pero que abrigue por la mañana y al anochecer.

Mantenerse hidratados y protegerse del sol durante los tramos más largos.

Llevar consigo impermeable ligero o sombrilla, solo en caso de cambios inesperados.

Seguir indicaciones de Tránsito y Protección Civil, ya que podría haber cortes viales en varios puntos.

