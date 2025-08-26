Sin incidentes mayores, tras tormenta de anoche en Morelia: PC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que tras la tormenta de anoche en la capital michoacana no se registraron incidentes mayores.

Liberación de alcantarillas para facilitar el flujo de agua y mitigar encharcamientos fue el trabajo que se reportó.

De acuerdo a la corporación, las unidades realizaron recorridos preventivos y acciones de desagüe en alcantarillas.

Dentro del reporte, indica que las zonas atendidas fueron Camelinas, Río Grande, avenida Poliducto, la colonia Centro, Mariano Escobedo y Morelos.