Sin incidentes mayores, tras tormenta de anoche en Morelia: PC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que tras la tormenta de anoche en la capital michoacana no se registraron incidentes mayores.
Liberación de alcantarillas para facilitar el flujo de agua y mitigar encharcamientos fue el trabajo que se reportó.
De acuerdo a la corporación, las unidades realizaron recorridos preventivos y acciones de desagüe en alcantarillas.
Dentro del reporte, indica que las zonas atendidas fueron Camelinas, Río Grande, avenida Poliducto, la colonia Centro, Mariano Escobedo y Morelos.
Protección Civil Michoacán hizo un llamado a la población a mantenerse informados sobre los fenómenos meteorológicos, toda vez que la temporada de lluvias sigue.
Además de estar pendiente de las indicaciones que hacen las autoridades ante cualquier riesgo que se llegue a registrar, además de no cruzar cauces con corriente fuerte y contar con lo necesario a la mano ante una evacuación en caso de inundaciones.
RYE