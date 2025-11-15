Sin incidentes, manifestación en el Centro Histórico de Morelia: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una manifestación que se realiza este sábado en el Centro Histórico de la capital michoacana transcurre sin incidentes, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna señaló que desde tempranas horas se desplegó un operativo de vigilancia y seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier eventualidad y garantizar el desarrollo ordenado de la movilización.