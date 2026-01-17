Sin alcohol, el Carnaval del Torito de Petate en Morelia

“Para este evento no hemos tenido restricciones para los establecimientos, lo que no quiere decir que esté permitido el consumo durante el carnaval, ya que es en vía pública (…)”, subrayó.

Cabe resaltar que, en el anuncio de este evento —programado para iniciar a las 11:00 horas del 14 de febrero—, se puntualizó por parte de autoridades municipales que está completamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, así como de estupefacientes.

Aunado a esto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, recalcó que esta actividad, la cual aglomera a cientos de personas, contará con un dispositivo de seguridad y vialidad conformado por aproximadamente 200 elementos durante todo el recorrido.

“Tenemos una afluencia superior a las 50 mil personas cada año en esta actividad, es una tradición que le gusta mucho a la sociedad moreliana (…)”, destacó.

En este tenor, Alarcón Olmedo precisó que en la convocatoria del evento se estipula que no se pueden ingerir bebidas embriagantes, ni por parte de las comparsas participantes ni de los asistentes.

Por lo anterior, señaló que las y los elementos de la Policía Morelia, en caso de detectar este tipo de bebidas, procederán a su retiro con el objetivo de que el carnaval se desarrolle en un entorno tranquilo y de seguridad para todas las familias.

BCT