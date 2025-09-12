Sin afectaciones Zoológico de Morelia por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada de lluvias continúa hasta noviembre próximo y, hasta el momento, el Parque Zoológico "Benito Juárez" no ha registrado afectación alguna por los fenómenos meteorológicos que han llegado a la capital michoacana, informó el director general, Julio César Medicina Ávila.

En entrevista, indicó que el mantenimiento al recinto ha sido constante, lo que ha permitido que no haya afectaciones como las registradas el año pasado, que, si bien no fueron directamente en el Zoológico, se encontró una solución a la problemática en cuanto al corrimiento de aguas.

Si bien reconoció que ha llovido de manera constante, el personal ha realizado la limpieza correspondiente. Inclusive, comentó que la semana pasada cayó un rayo y se atendió de manera inmediata, sin reporte de afectaciones.