Sin afectaciones Zoológico de Morelia por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada de lluvias continúa hasta noviembre próximo y, hasta el momento, el Parque Zoológico "Benito Juárez" no ha registrado afectación alguna por los fenómenos meteorológicos que han llegado a la capital michoacana, informó el director general, Julio César Medicina Ávila.
En entrevista, indicó que el mantenimiento al recinto ha sido constante, lo que ha permitido que no haya afectaciones como las registradas el año pasado, que, si bien no fueron directamente en el Zoológico, se encontró una solución a la problemática en cuanto al corrimiento de aguas.
Si bien reconoció que ha llovido de manera constante, el personal ha realizado la limpieza correspondiente. Inclusive, comentó que la semana pasada cayó un rayo y se atendió de manera inmediata, sin reporte de afectaciones.
"Nos ha llovido bastante y es muy bueno. Recordemos que el Zoológico de Morelia es un área de infiltración natural para los freáticos de Morelia; el agua ha sido benévola", dijo al precisar que ninguno de los ejemplares ni las áreas verdes se han visto afectados.
Otro de los temas que especificó son los preparativos para el 55 aniversario del Zoológico de Morelia, el cual se celebrará el próximo 30 de septiembre. Parte de las actividades incluyen conferencias sobre medio ambiente, a fin de que el recurso humano se capacite en la materia, pero también existe la posibilidad de que se abra al público en general.
Aclaró que las actividades que se realizarán por el aniversario aún se están trazando. Inclusive, mencionó que hay posibilidades de que la carrera de botargas en el Parque 150 regrese como parte de las atracciones del aniversario.
