Sin afectaciones mayores, tras la lluvia del lunes en Morelia: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la lluvia registrada la tarde-noche del lunes en Morelia, únicamente se presentaron encharcamientos menores, por lo cual se procedió al cierre momentáneo de la circulación en algunas calles, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

En entrevista, el coordinador explicó que la precipitación se registró en prácticamente toda la ciudad, con intensidad de leve a moderada, y en algunas zonas con lluvias fuertes.

“No nos ocasionó mayores problemas, no tuvimos reportes de urgencias, los encharcamientos fueron menores, es decir, a nivel de banqueta, que en 25 a 35 minutos cedieron (…)”, comentó.

Precisó que los encharcamientos se presentaron principalmente en la zona poniente de la capital, en el área del Quinceo y salida a Quiroga, sin afectaciones, ya que únicamente se cerró la circulación momentáneamente mientras descendía el agua.

“Afortunadamente estas lluvias han sido benéficas, pero hay que recordar que nos falta todo septiembre y octubre de lluvias. Seguramente estos días tendremos nublados por la depresión tropical formada en el Pacífico, pero en resumen, estas lluvias han sido benéficas para Morelia”, puntualizó.

Finalmente, Lara Medina recomendó a la ciudadanía no arriesgarse al intentar pasar por zonas encharcadas, debido a que existe el riesgo de quedarse varados.

