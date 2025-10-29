Sin afectaciones en vuelos Morelia–EE.UU.; Volaris mantiene operaciones normales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aerolínea mexicana Volaris informó que, pese a las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a vuelos procedentes de México, ninguna de sus rutas actualmente en operación se ha visto afectada, incluidas las que conectan a Morelia con diversas ciudades estadounidenses.

En un comunicado difundido en redes sociales, la empresa aseguró:

“Volaris informa que ninguna de las rutas que operamos actualmente ha sido afectada”.

Esta declaración se dio luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) anunciara la suspensión de 13 rutas aéreas operadas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a presuntos incumplimientos a acuerdos bilaterales firmados en 2015.

En lo que respecta a Michoacán, las rutas internacionales que operan desde el Aeropuerto Internacional General Francisco J. Múgica de Morelia continúan funcionando con total normalidad, sin afectaciones por las medidas del gobierno estadounidense.