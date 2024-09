Simulacros preparan a la población para responder ante posibles sismos: PC Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un simulacro realizado en la Secretaría de Administración de Morelia, ubicado en la colonia Congreso Constituyente, el cual tuvo una duración de 3 minutos, elementos de Protección Civil y Bomberos municipal "extrajeron" a una supuesta víctima desde el tercer piso.

La simulación incluyó la salida de 150 personas que al escuchar la alerta sísmica salieron en orden y calma.

Al bajar las escaleras, se recordaban unos a otros no gritar, no correr y no empujar, así como concentrarse en el punto de reunión.