Simulación de “levantón” por estudiantes en Morelia movilizó a policías; fueron amonestados 9 implicados

En este tenor, el comisionado explicó que el reporte llegó como un supuesto “intento de levantón”, por lo que, al desplegar a los elementos para atender una emergencia que resultó falsa, se les informó a los jóvenes que esto constituye una falta administrativa.

Además, por la temática del material que estaban grabando, se consideró que incurrían en apología del delito.

Por consiguiente, Alarcón Olmedo señaló que los nueve jóvenes implicados fueron trasladados al Centro de Atención Municipal, donde quedaron a disposición del juez cívico, quien, en audiencia, los amonestó y les explicó las faltas administrativas cometidas, sus alcances y la importancia de avisar a la corporación de seguridad municipal antes de realizar este tipo de actividades, con el fin de evitar pánico entre la población.

El comisionado recordó que el año pasado se registró una situación similar con una productora que grababa en una plaza pública una escena del mismo tipo.