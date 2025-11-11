Simulación de “levantón” por estudiantes en Morelia movilizó a policías; fueron amonestados 9 implicados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes que simularon una escena en la que se “levantaba” a una persona para un proyecto escolar fueron amonestados por el juez cívico, luego de que su grabación generara pánico entre la población y movilizara a los cuerpos de emergencia, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia.
Durante una entrevista colectiva, el comisionado indicó que este hecho se dio a conocer el día de ayer a través de redes sociales, aspecto que —detalló— no es la vía adecuada para reportar una emergencia o supuesta emergencia de esta magnitud.
En este tenor, el comisionado explicó que el reporte llegó como un supuesto “intento de levantón”, por lo que, al desplegar a los elementos para atender una emergencia que resultó falsa, se les informó a los jóvenes que esto constituye una falta administrativa.
Además, por la temática del material que estaban grabando, se consideró que incurrían en apología del delito.
Por consiguiente, Alarcón Olmedo señaló que los nueve jóvenes implicados fueron trasladados al Centro de Atención Municipal, donde quedaron a disposición del juez cívico, quien, en audiencia, los amonestó y les explicó las faltas administrativas cometidas, sus alcances y la importancia de avisar a la corporación de seguridad municipal antes de realizar este tipo de actividades, con el fin de evitar pánico entre la población.
El comisionado recordó que el año pasado se registró una situación similar con una productora que grababa en una plaza pública una escena del mismo tipo.
Detalló que, en este tipo de proyectos, que implican el uso de armas de réplica, se debe contactar a la Comisión Fílmica de Morelia y tramitar los permisos correspondientes para grabar en espacios públicos.
Adicionalmente, el comisionado mencionó que en este tema se ha mantenido acercamiento con otras instituciones educativas.
Pues comentó que, en una universidad que cuenta con la carrera de Criminología, estudiantes realizaban prácticas en el Jardín de la Soterraña y se generaban reportes al 911 por supuestas personas muertas en el lugar.
Por ello, Alarcón Olmedo exhortó a las instituciones educativas o grupos a informar previamente a las autoridades cuando realicen este tipo de ejercicios, para evitar confusiones y pánico entre la ciudadanía.
RPO