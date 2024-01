Simpatiza gobernador con Vallejo Mora en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de fortalecer los trabajos de la llamada 4T en Michoacán, y sobre todo en la capital, Fausto Vallejo Mora se perfila como aspirante a uno de los distritos locales de Morelia.

Fausto Vallejo, ya cuenta con experiencia en campañas electorales, pues fue candidato a la diputación local por el distrito 10.

Vallejo Mora, -se informó a MiMorelia.com- es bien visto por el mandatario estatal para participar en los próximos comicios, así como una carta fuerte para darle continuidad al proyecto.

El ex integrante de “líderes juveniles de México”, tiene el apoyo de morelianos, pues pese a no contar con un cargo en años anteriores, no ha dejado de impulsar el crecimiento y desarrollo de los ciudadanos.