🔴Sigue en vivo el desfile del 20 de noviembre en Morelia en nuestro Facebook Live

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre se lleva a cabo el tradicional desfile cívico-deportivo en la capital michoacana, y en MIMORELIA.COM podrás seguir la transmisión en vivo.

El recorrido inicia a las 10:00 horas desde el Jardín de Villalongín, avanzando sobre la avenida Madero hasta llegar al monumento a Lázaro Cárdenas, cubriendo un trayecto de 2.6 kilómetros, con una duración aproximada de una hora y media.