“Sigue en pie la marcha”: colectivos llaman a exigir justicia por Anayeli y Víctor

Lo anterior, luego de que circularan notas informativas sobre un presunto deslinde en la organización del evento por parte de familiares, situación que —aclararon— no corresponde a la realidad, ya que la marcha cuenta con la anuencia de familiares en primer grado de Anayeli y Víctor, quienes además prevén participar en la actividad.

Los colectivos señalaron que Anayeli y Víctor alzaron la voz por muchas personas, por lo que ahora la sociedad michoacana se une para exigir verdad, justicia y que este crimen no quede impune, honrando su legado de lucha y amor por la inclusión.

Finalmente, hicieron un llamado respetuoso a la ciudadanía a sumarse de manera ordenada y pacífica, así como a los medios de comunicación a acompañar y visibilizar este legítimo reclamo social.

BCT