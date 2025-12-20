Siete películas de reciente creación llegan al Cine Garage de la Leandro Valle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las faldas del cerro del Quinceo, una de las tantas casas que pueblan la zona funge como un "Cine Garage", sede del proyecto Leandrywood KINO, que durante este mes y el próximo proyectará varias películas de reciente creación enfocadas en el tema de la identidad.

El espacio es liderado por Geovanni Ocampo y Erandi Maldonado, integrantes de Kömun Cinema, quienes aseguran que su objetivo es acercar el cine a las poblaciones de la periferia, lejos de las grandes salas, las butacas y los altos precios de los alimentos.

De acuerdo con los organizadores, MI CINE, una muestra itinerante de cine por la identidad, llega en su segunda edición a Cine Garage con siete películas, de las cuales tres ya fueron presentadas desde la semana pasada.