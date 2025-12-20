Morelia

La entrada a Leandrywood KINO a un costado del Estadio Morelos, donde se proyectan las obras, es totalmente gratuita
Siete películas de reciente creación llegan al Cine Garage de la Leandro Valle
Gabriela Serralde
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las faldas del cerro del Quinceo, una de las tantas casas que pueblan la zona funge como un "Cine Garage", sede del proyecto Leandrywood KINO, que durante este mes y el próximo proyectará varias películas de reciente creación enfocadas en el tema de la identidad.

El espacio es liderado por Geovanni Ocampo y Erandi Maldonado, integrantes de Kömun Cinema, quienes aseguran que su objetivo es acercar el cine a las poblaciones de la periferia, lejos de las grandes salas, las butacas y los altos precios de los alimentos.

De acuerdo con los organizadores, MI CINE, una muestra itinerante de cine por la identidad, llega en su segunda edición a Cine Garage con siete películas, de las cuales tres ya fueron presentadas desde la semana pasada.

Aún quedan títulos por proyectar en diciembre y enero, entre ellos:

  • El suelo de Mara'akame

  • Mi no lugar, el 9 de enero

  • Marino y los auténticos, el 10 de enero

  • Los hijos de la costa, el 16 de enero

Las funciones se realizan a las 19:00 horas en cualquiera de las fechas señaladas, en calle Soldado de Zaragoza #440, colonia Leandro Valle, en Morelia, Michoacán. La entrada es libre o mediante cooperación voluntaria. Por una aportación de 50 pesos, los asistentes reciben café y palomitas.

Geovanni Ocampo señaló que es lamentable la falta de visibilidad que tiene el cine nacional, a pesar de que en México se producen alrededor de 250 películas al año. “Son pocas las personas que eligen verlas”, lamentó.

