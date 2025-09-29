"Siempre seremos respetuosos de la ley": Alfonso Martínez tras resolución en corrida de toros

A través de sus redes sociales, el edil recalcó que su gobierno ha sido consistente en su postura de no ser organizador del evento y de respetar la legalidad:

“Desde un inicio aclaramos que el Ayuntamiento NO organizaba dicho evento, sino que había un amparo que permitía la realización del mismo.”

Con la resolución judicial que niega el amparo, Martínez Alcázar fue enfático al señalar que el Ayuntamiento actuará conforme a derecho:

“Hoy, con la decisión del juez federal que negó ese amparo, procederemos a revocar este permiso.”

Finalmente, reiteró el compromiso institucional de su administración:

“Siempre hemos sido respetuosos de la ley y de las instituciones. En Morelia lo que nos mueve es trabajar por la gente. Siempre seremos respetuosos de la ley.”