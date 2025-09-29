"Siempre seremos respetuosos de la ley": Alfonso Martínez tras resolución en corrida de toros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, confirmó que el ayuntamiento revocará el permiso otorgado para la realización de la corrida de toros programada para este martes 30 de septiembre, luego de que un juez federal negara el amparo que habilitaba legalmente el evento.
A través de sus redes sociales, el edil recalcó que su gobierno ha sido consistente en su postura de no ser organizador del evento y de respetar la legalidad:
“Desde un inicio aclaramos que el Ayuntamiento NO organizaba dicho evento, sino que había un amparo que permitía la realización del mismo.”
Con la resolución judicial que niega el amparo, Martínez Alcázar fue enfático al señalar que el Ayuntamiento actuará conforme a derecho:
“Hoy, con la decisión del juez federal que negó ese amparo, procederemos a revocar este permiso.”
Finalmente, reiteró el compromiso institucional de su administración:
“Siempre hemos sido respetuosos de la ley y de las instituciones. En Morelia lo que nos mueve es trabajar por la gente. Siempre seremos respetuosos de la ley.”
Antecedente
El evento había sido autorizado previamente por orden de un juez federal, pero en las últimas horas, dicha autorización fue revocada. Esto pone fin al debate generado en días recientes por colectivos animalistas y sectores sociales que exigían la suspensión de la corrida, en cumplimiento de la ley estatal que prohíbe espectáculos con maltrato animal.
