SIAGEM, mapa que rinde cuentas a los ciudadanos en materia de seguridad: Cussi

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 15:30 a 17:00 horas por el 105.1 de FM, recordó que se trata de una plataforma en Internet que desarrolló el INEGI, al que se le cargó la incidencia delictiva y los datos de las faltas administrativas.

Recordó que actualmente la inseguridad en el país se mide a través de las encuestas de opinión sobre la percepción de desempeño y la confianza en las instituciones, sin embargo, se trata de un tema subjetivo. Mientras que por otro lado se tienen los datos duros a partir del número de carpetas y que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero los datos se actualizan cada día 20 de cada mes, por lo que se tiene información desfasada sobre la inseguridad en México.

"Qué desventaja tiene esto, que solamente son carpetas y la última encuesta de victimización del INEGI señala que casi el 94 por ciento de los delitos no se denuncian. Lo que se publica oficialmente es solamente la punta del Iceberg y además si tomas en cuenta que se publican los días 20, en octubre se publicaron los resultados de septiembre", explicó.

Por lo que, añadió, el mapa interactivo utiliza sistemas multifuentes, es decir, que además de los datos oficiales, toma en cuenta los reportes policiales confirmados, las llamadas al 911, la línea de teléfono de la Policía Morelia, los reportes de WhatsApp de las colonias y los reportes de lo que los patrulleros encuentran en la calle, que son situaciones o delitos que quizá no lleguen todas a terminar en una carpeta de investigación porque no siempre hay denuncia, pero no quiere decir que no hayan existido.

"Te puedes meter al sistema y puedes hacer cruces de manera amigable de cómo está la incidencia delictiva en algún delito particular, con periodo de tiempo, hacer mapas de calor, jugar con la estadística, el street view", puntualizó el comisionado, quien explicó que se trata de una versión pública, en la que no se da a conocer información sensible para evitar revictimización.

Finalmente, recordó la importancia de contar con diagnósticos reales que permitan saber en "dónde estamos parados", y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho o delito para que la autoridad pueda actuar y las denuncias se vean reflejadas en las estadísticas, con el fin de crear mejores estrategias.