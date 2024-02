Si no se consolida candidatura de alianza en Morelia, tenemos un plan B: Guillermo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán (PRI), Guillermo Valencia Reyes, insistió en un "plan B" en Morelia en caso de que en la capital no se consolide una candidatura de alianza.

Al reiterar rechazo hacia una coalición con el Partido Encuentro Solidario (PES), el líder partidista adelantó la posibilidad de ir en solitario en Morelia:

"Nosotros tenemos un plan B, una ruta muy clara pero queremos llegar a ese plan B hasta que se agoté por completo el plan A (...) En Morelia hay una muy buena votación, hay probabilidades, aquí mismo en el partido hay compañeros que traen ganas, pero estamos privilegiando los acuerdos, por eso mismo no se emitieron convocatorias, porque las convocatorias generan falsas expectativas, porque en el momento que se lleguen a los acuerdos, se tendrán que privilegiar los acuerdos con los demás partidos y vamos a pasar por encima de sus derechos, de sus expectativas y es lo que no queremos".

Valencia Reyes reconoció interés por parte de cuadros priístas para competir en Morelia, no obstante, se limitó a mencionar el nombre de la diputada local, Daniela de los Santos Torres.

"Daniela es una de las que ha levantado la mano, pero en candidatura común, no yendo solos; no quiero ser irresponsable en decirlo, para no generar especulaciones. Seguiremos la ruta de construir y si esto no prospera, se conocerán los nombres", insistió.