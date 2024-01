Si hay posibilidad de construir candidaturas comunes: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). - En entrevista, Alfonso Martínez Alcázar, en su calidad de precandidato de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, por la alcaldía de Morelia, expuso que "lo que sucedió con el órgano electoral, es que se dictaminó que no se podía hacer una alianza, pero no quiere decir que no haya la posibilidad de las candidaturas comunes, que es lo que se está construyendo".

Es distinto el término, aclaró, "las alianzas forzan a los partidos a llevar un mínimo de distritos o de municipios para ir amalgamados y además tener definidos quienes encabezarían en cada municipio; y la candidatura común no limita, eso quiere decir que no está cerrada la posibilidad a las candidaturas comunes".

Añadió que se ha registrado como aspirante en el PRD y el PAN y que están construyendo para hacer lo mismo con el PES y el PRI, "vamos caminando todos los que quieran caminar con nosotros, creo que vamos bien, pero estamos en ese proceso de diálogo de buscar los acuerdos para poder ir juntos".

Martínez Alcázar precisó que se van a encontrar los consensos pero que no se "coman ansias" porque se tiene hasta el 4 de abril para definirlo.

Mientras consideró que como se trata de eventos públicos, la seguridad se resguarda y se propicia que se respeten los horarios de trabajo y las formas.

Alfonso Martínez dijo que está tratando de construir, "estamos tejiendo, para armar y contribuir para la continuidad de nuestra ciudad"

Respecto a la ventanilla del Faeispum dijo, "haré lo que esté en mis manos para hacer las cosas bien para la ciudad, tengo un gran equipo para presentar proyectos completos, Morelia y otros municipios están en los mejores que pueden entregar proyectos".