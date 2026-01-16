Servicios Públicos municipales embellece la Calzada Juárez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Brigadas de la Dirección de Parques y Jardines, perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos municipales, realizan trabajos de poda, mantenimiento y embellecimiento del camellón de la Calzada Juárez, una de las principales vialidades de la ciudad. Esto, como parte de la visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de tener una ciudad con calles y áreas que puedan disfrutar tanto las familias morelianas como los visitantes.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia, explicó que se está dando un mantenimiento a las áreas verdes ubicadas en el camellón de esta calzada, realizando poda de árboles y arbustos, replantando algunos tramos deteriorados, y reacomodando los ornamentos de piedra, para recuperar la belleza de este espacio.