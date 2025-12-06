Servicios Públicos evalúa posible renovación de distintas unidades de la dependencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el próximo año, se evalúa la posible renovación del parque vehicular del área de recolección de residuos sólidos de Morelia, así como el de otras áreas clave de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, indicó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.

Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que la evaluación realizada en la Secretaría sí contempla la renovación del parque vehicular, por lo que este planteamiento ya fue presentado ante la administración actual.

“No nada más del área de residuos, también del área de parques y jardines, y del área de alumbrado público. Todo lo que tiene que ver con el servicio público, pues la importancia es seguir dando un servicio de calidad como lo merece nuestra ciudad, y en esa parte es en la que estamos trabajando en coordinación con el área de administración”, señaló.

En este tenor, el secretario destacó que prácticamente todo el servicio de recolección está en condiciones óptimas para su funcionamiento, pero lo que estiman que se pueda renovar son al menos 15 camiones compactadores.

Mientras que, en el área de alumbrado, recordó que este año se adquirieron cuatro grúas nuevas, sin embargo, ante la demanda del servicio consideró viable la compra de dos o tres adicionales.

Misma situación ocurre en el área de Parques y Jardines, donde señaló que ven factible la adquisición de dos o tres pipas más, principalmente debido a la cobertura que se tiene en la ciudad y al crecimiento de la mancha urbana, lo que implica atender un mayor número de espacios.

Ante esto, el secretario enfatizó que la instrucción de la administración actual ha sido ampliar las labores de rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes, lo cual se traduce en un despliegue mayor de los servicios.

Para culminar, se le cuestionó al funcionario municipal respecto a la inversión que se podría destinar a la renovación de estas unidades.

Sobre el tema, Vázquez Vargas señaló que no contaba con el dato ni con una estimación, pues recalcó que la dependencia es la encargada de presentar las necesidades, mientras que el área de Administración se encarga de realizar las cotizaciones y determinar qué se puede adquirir.

