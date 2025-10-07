Servicios Públicos coordinará limpieza y recolección de residuos por Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales mantendrá un operativo especial de limpieza y ordenamiento durante la jornada de Día de Muertos, en el cual participarán más de 180 trabajadores, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.

En rueda de prensa, el secretario señaló que, como cada año, la dependencia a su cargo coordinará las labores necesarias para garantizar el mantenimiento en los espacios donde se realizarán distintos eventos anunciados por el Ayuntamiento de Morelia, principalmente en las plazas públicas del Centro Histórico.

En este sentido, Vázquez Vargas precisó que, en distintas brigadas, se desplegarán 185 trabajadores que además de realizar trabajos de limpieza, colocarán 14 mil plantas de cempasúchil en plazas publicadas, en la Calzada Juárez y en el Boulevard García de León.

En cuanto a la recolección de residuos, el secretario indicó que durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, la recolección de basura en la zona centro de Morelia suele alcanzar las 38 toneladas. Por ello, estimó que este año la cifra podría ser similar o incluso mayor.

Añadió que para la jornada de limpieza también se coordinan con las instituciones educativas que colocan altares, con el fin de que los estudiantes retiren los objetos que no son basura y así facilitar las labores del personal de la dependencia.

Finalmente, el funcionario compartió que la mayoría de los residuos se trasladan al relleno sanitario, mientras que las plantas utilizadas se dirigen a la zona de composta que se maneja en el vivero municipal.

