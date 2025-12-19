Serpientes, aves y tlacuaches entre los más de mil reportes atendidos por URCAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM) ha atendido más de mil reportes en la capital michoacana. Los ejemplares rescatados van desde serpientes, aves, tlacuaches, ajolotes y muchas otras especies, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el coordinador explicó que la dependencia municipal no solo se encarga de atender incendios, brindar apoyo en contingencias como inundaciones o acudir con el equipo especializado cuando personas quedan prensadas en accidentes vehiculares. También cuenta con una unidad dedicada al rescate animal.
En este sentido, precisó que la URCAM forma parte de la coordinación y está encabezada por el biólogo Arturo Armenta. La unidad opera prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana, y trabaja bajo protocolos de manejo adecuados para cada especie reportada.
“Cuando la especie es protegida se direcciona a la Profepa o a la Proam, o en caso de que no sea así, son reubicadas en las zonas montañosas de nuestra ciudad (...)”, compartió.
Lara Medina añadió que se apegan a la normatividad federal y a los convenios de colaboración con las instancias mencionadas, además de seguir los lineamientos de Semarnat y los catálogos de NOMs para el manejo de especies protegidas o en peligro de extinción.
Entre los casos que más han generado asombro este año, mencionó la localización de una boa albina de casi tres metros y medio dentro de un domicilio particular, de la cual se presume pudo haberse escapado de alguna vivienda cercana.
En cuanto a los reportes más frecuentes, comentó que cada semana atienden llamados por la presencia de zarigüellas, así como distintas especies de serpientes. También reciben reportes de búhos, águilas, halcones, tlacuaches, mapaches y una gran variedad de fauna silvestre.
Finalmente, indicó que la URCAM se apoya en los compañeros inspectores de Protección Civil, quienes brindan respaldo en los operativos que así lo requieren.
Por consiguiente, Lara Medina resaltó que estas intervenciones forman parte del trabajo diario de la coordinación. Por lo cual, señaló que la unidad especializada se mantiene operando de manera permanente para dar seguimiento a cada uno de los reportes.
RYE-