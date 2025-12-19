Serpientes, aves y tlacuaches entre los más de mil reportes atendidos por URCAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM) ha atendido más de mil reportes en la capital michoacana. Los ejemplares rescatados van desde serpientes, aves, tlacuaches, ajolotes y muchas otras especies, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el coordinador explicó que la dependencia municipal no solo se encarga de atender incendios, brindar apoyo en contingencias como inundaciones o acudir con el equipo especializado cuando personas quedan prensadas en accidentes vehiculares. También cuenta con una unidad dedicada al rescate animal.