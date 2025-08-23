Será un sábado lluvioso en Morelia, pronostican

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado se espera un clima variable en la capital michoacana, con condiciones que podrían afectar las actividades al aire libre a lo largo del día.

Y es que el día inició con un poco de neblina y con temperaturas cercanas a los 17 grados Celsius.

Por la tarde, se pronostican chubascos tormentosos acompañados de cielo mayormente cubierto, con un ligero ascenso de temperatura que alcanzará los 22 grados Celsius.

Las precipitaciones podrían intensificarse hacia la noche, cuando se prevé cielo parcialmente nublado con posibilidad de tormentas aisladas y un descenso de la temperatura nuevamente a los 17 grados Celsius.

Los vientos se presentarán de componente sur, con una velocidad media estimada en 4 kilómetros por hora, lo que podría incrementar la sensación de humedad en algunas zonas.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente al conducir por zonas donde habitualmente se presentan encharcamientos, y mantenerse informado sobre los cambios en las condiciones meteorológicas.

RYE