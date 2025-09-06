Septiembre también es de ellas: habrá charla sobre mujeres que hicieron historia, en Morelia

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), invitó a la ciudadanía a la charla “Mujeres que nos dieron Matria”.

Un espacio de reflexión que se realizará el próximo 11 de septiembre a las 12:00 horas, en Antonio Alzate #805, en el Centro Histórico de la capital michoacana.

La actividad forma parte de las conmemoraciones de septiembre y busca reconocer el papel de las mujeres que a lo largo de la historia han contribuido a la transformación social, política y cultural del país, dejando un legado de lucha, dignidad y participación ciudadana.

De acuerdo con la dependencia municipal, el evento será gratuito y abierto al público, con el propósito de promover la memoria histórica y abrir un diálogo sobre la importancia de incorporar las voces femeninas en los procesos de construcción nacional.

