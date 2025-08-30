Septiembre llega con Festival del Buñuelo y el Tamal a Morelia

Este festival no solo es una celebración gastronómica, sino también una fiesta cultural, con actividades para toda la familia. Durante los dos días del evento, se podrán disfrutar de música, danzas y una serie de propuestas que buscan resaltar la cultura y tradiciones de la región.

¡No te pierdas esta fiesta llena de sabor, cultura y tradición! Este septiembre, vive la experiencia del Festival del Buñuelo y el Tamal en el Templo Mater Dolorosa.

BCT