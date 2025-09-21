Septiembre cultural en Morelia: exposiciones, conciertos y festivales para disfrutar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana vivirá una semana llena de cultura, música, danza, cine y exposiciones, gracias a la variada cartelera de actividades programadas del 22 al 28 de septiembre de 2025, en distintos recintos de Morelia.
Entre los eventos destacados se encuentra el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras 21, con conciertos, talleres y conferencias en la Casa de la Cultura y la ENES Unidad Morelia. El programa incluye la participación de Francis Brûlé, Chen Wang y Alex Ruiz, quienes ofrecerán conciertos del 24 al 27 de septiembre.
El Teatro Melchor Ocampo será sede del XV Festival Internacional de Danza Folklórica de Michoacán, que tendrá presentaciones de grupos invitados los días 24 y 25, además de una gala especial el sábado 27 por el 67 aniversario del Ballet Folklórico del Estado de Michoacán. El mismo recinto también recibirá, el viernes 26, el concierto de clausura del Festival Internacional de Guitarra de Morelia, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.
Los museos de la ciudad ofrecerán opciones atractivas: el Museo del Estado inaugurará la exposición La plumaria trasciende el miércoles 24, mientras que el Museo de Arte Colonial tendrá un recital de música antigua el jueves 25 y el concierto Café París el domingo 28. Por su parte, el Museo Casa Natal de Morelos proyectará y comentará el documental restaurado A vuelo de Águila el jueves 25.
Asimismo, en el Centro Cultural Clavijero habrá cine, exposiciones de arte y el II Encuentro de Identidad Cultural, que incluye conferencias, mesas de diálogo, cine etnográfico y un concierto de cierre con la agrupación Huriata.
Para conocer horarios y detalles de cada evento, se puede consultar la cartelera completa en la página de la Secretaría de Cultura de Michoacán o en sus redes sociales.
