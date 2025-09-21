Septiembre cultural en Morelia: exposiciones, conciertos y festivales para disfrutar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana vivirá una semana llena de cultura, música, danza, cine y exposiciones, gracias a la variada cartelera de actividades programadas del 22 al 28 de septiembre de 2025, en distintos recintos de Morelia.

Entre los eventos destacados se encuentra el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras 21, con conciertos, talleres y conferencias en la Casa de la Cultura y la ENES Unidad Morelia. El programa incluye la participación de Francis Brûlé, Chen Wang y Alex Ruiz, quienes ofrecerán conciertos del 24 al 27 de septiembre.