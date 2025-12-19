Separa SSP a dos elementos por tortura y represión en manifestación en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron separados de su cargo tras la tortura y represión a un joven durante la marcha del 02 de noviembre pasado en Morelia, tras el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En entrevista, el secretario, José Antonio Cruz Medina refirió que tras el cambio en Asuntos Internos se iniciaron los trabajos para armar el expediente y carpeta correspondiente sobre el caso.

Por lo que comentó que se han revisado los videos y se detectó a dos elementos que fueron separados de su cargo y que se encuentran concentrados en una carpeta que será presentada ante la instancia de procuración de justicia correspondiente.

“Al momento llevamos identificados dos personas (…), están separados de sus funciones”, dijo al precisar que es la Fiscalía General del Estado quien tiene que dar a conocer el estatus del joven detenido.

En el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, Cruz Medina especificó que la carpeta está hacia “responsabilidades contra autoridades públicas y se va a estar trabajando”.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre el actuar de los elementos en las manifestaciones del mes de noviembre, el secretario indicó que se está trabajando en la capacitación del personal y se están generando los protocolos correspondientes.

BCT