Sentencian a más de 17 años de prisión a responsable de violación de su sobrina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 17 años, dos meses y 10 días de prisión contra Omar R., al acreditar su participación en el delito de violación, cometido en agravio de su sobrina, en el municipio de Tarímbaro en el año 2015.

En Juicio Oral, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género estableció que el 30 de abril del año en cita, el sentenciado atacó sexualmente a la adolescente cuando se encontraban en el domicilio que compartían.

Por estos hechos, se dio inicio con las investigaciones, las cuales establecieron la posible participación de Omar R., en el delito, quien fue puesto a disposición del Juez de Control que resolvió su vinculación a proceso.

Tras el desarrollo del Juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y emitió fallo condenatorio en su contra, sentenciándolo a 17 años, dos meses y 10 días de prisión; así como al pago por concepto de la reparación del daño.

BCT