Sentenciada por asesinato de excandidata del PVEM busca reapertura del caso

“Los puso como en “U” para que vieran cómo estaba lavando el cuchillo. Andrea le quitaba pedazos de piel y cabellos, yo estaba en shock no me podía mover, sólo abracé a mi niño cuando lo amenazó”, sostuvo.

Hizo hincapié en que la autoridad judicial no recibió la declaración de los menores, pese a que hay prendas de ellos con sangre. “Pedí ponérmelas para probar que no me quedan, el juez no lo autorizó para no contaminarlas, estoy de acuerdo, pero los peritos pueden medirlas, no me lo permitieron tampoco”.

La reclusa denunció que desde que llegó al centro penitenciario sufrió hostigamiento y agresiones físicas. “en una ocasión me rompieron el ligamiento de un pie y así sucesivamente, las custodias no me dejaban”, y fue hasta hace poco, una vez que demandó, cuando finalmente la dejaron “en paz”.