Semmujeris registra cuatro reportes de violencia familiar e infantil en la última semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de esta semana, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) ha recibido cuatro reportes de violencia contra mujeres; sin embargo, ninguno de los casos requirió canalización al albergue municipal, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, la secretaria indicó que, durante la temporada decembrina, la Semmujeris se mantiene en alerta ante los reportes y solicitudes de apoyo, especialmente porque han detectado que, en este periodo vacacional, aumentan los casos de violencia hacia las mujeres.

Respecto a los reportes recibidos esta semana, detalló que tres corresponden a violencia familiar y uno a violencia contra infancias.

“Estamos atentas en caso de que ingrese algún núcleo al refugio. Hemos tenido cuatro casos esta semana, pero contaban con una red de apoyo, por lo cual no fue necesario canalizarlas al refugio”, señaló.