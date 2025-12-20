Semmujeris registra cuatro reportes de violencia familiar e infantil en la última semana
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de esta semana, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) ha recibido cuatro reportes de violencia contra mujeres; sin embargo, ninguno de los casos requirió canalización al albergue municipal, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, la secretaria indicó que, durante la temporada decembrina, la Semmujeris se mantiene en alerta ante los reportes y solicitudes de apoyo, especialmente porque han detectado que, en este periodo vacacional, aumentan los casos de violencia hacia las mujeres.
Respecto a los reportes recibidos esta semana, detalló que tres corresponden a violencia familiar y uno a violencia contra infancias.
“Estamos atentas en caso de que ingrese algún núcleo al refugio. Hemos tenido cuatro casos esta semana, pero contaban con una red de apoyo, por lo cual no fue necesario canalizarlas al refugio”, señaló.
En este sentido, Hernández Abarca compartió que actualmente no hay núcleos familiares alojados en dicho espacio, por lo que hay disponibilidad para los casos que pudieran presentarse.
Finalmente, indicó que cualquier mujer que se encuentre en situación de violencia, ya sea de género o familiar, puede solicitar apoyo a través del número de la Policía Morelia, que también cuenta con WhatsApp (443 113 5000), o mediante las redes sociales de la Semmujeris, donde se les brindará atención y, de ser necesario, podrán ser canalizadas al refugio o a un espacio seguro.
