Semmujeris prepara material preventivo contra trata y delincuencia juvenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este 2026, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) concretará material preventivo sobre delincuencia organizada y prostitución forzada, destacó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.
En entrevista, la secretaria detalló que este tipo de material de difusión informativa se impulsó el año pasado con la historieta “De qué trata la trata”, dirigida a la infancia que habita en Morelia y que, mediante material gráfico y un lenguaje sencillo, explica en qué consiste este delito.
Aunado a esto, la funcionaria municipal fue cuestionada sobre las temáticas que se abordarán con las y los adolescentes de Morelia. Al respecto, detalló que estarán enfocadas en la prevención a través de dos modalidades: la prevención del enganche a la delincuencia organizada y la prevención del enganche a la prostitución forzada, así como a la pornografía infantil.
Añadió que estos temas no suelen trabajarse desde la prevención, sino desde la reacción, por lo que subrayó que con este tipo de estrategias se busca informar y fomentar acciones preventivas entre niñas, niños, adolescentes y mujeres.
RPO