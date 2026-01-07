Semmujeris prepara material preventivo contra trata y delincuencia juvenil

Morelia

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este 2026, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) concretará material preventivo sobre delincuencia organizada y prostitución forzada, destacó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista, la secretaria detalló que este tipo de material de difusión informativa se impulsó el año pasado con la historieta “De qué trata la trata”, dirigida a la infancia que habita en Morelia y que, mediante material gráfico y un lenguaje sencillo, explica en qué consiste este delito.

“De la mano del DIF Morelia, esta historieta se lleva a varios lugares; fue la primera etapa del protocolo contra la trata y este año trabajaremos en un material exclusivo para adolescentes. Ya estamos trabajando el proyecto (...)”
Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Semmujeris
Aunado a esto, la funcionaria municipal fue cuestionada sobre las temáticas que se abordarán con las y los adolescentes de Morelia. Al respecto, detalló que estarán enfocadas en la prevención a través de dos modalidades: la prevención del enganche a la delincuencia organizada y la prevención del enganche a la prostitución forzada, así como a la pornografía infantil.

Añadió que estos temas no suelen trabajarse desde la prevención, sino desde la reacción, por lo que subrayó que con este tipo de estrategias se busca informar y fomentar acciones preventivas entre niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Finalmente, Hernández Abarca señaló que en estas iniciativas se trabaja de manera conjunta con otros programas implementados por Semmujeris, como Punto Naranja y Tapa Segura, además de otras acciones, en coordinación con distintas dependencias del Ayuntamiento.

