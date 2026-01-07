Semmujeris prepara material preventivo contra trata y delincuencia juvenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este 2026, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) concretará material preventivo sobre delincuencia organizada y prostitución forzada, destacó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista, la secretaria detalló que este tipo de material de difusión informativa se impulsó el año pasado con la historieta “De qué trata la trata”, dirigida a la infancia que habita en Morelia y que, mediante material gráfico y un lenguaje sencillo, explica en qué consiste este delito.